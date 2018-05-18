Умер создатель жанра «пирожки» Владислав Кунгуров

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Создатель четверостиший-«пирожков» Владислав Кунгуров скончался на 47-м году жизни. Об этом сообщила группа «#Пирожки» в социальных сетях.

Причина смерти не называется.

«Пирожки» — четверостишия без рифмы, написанные четырёхстопным ямбом, без прописных букв и знаков препинания. Первые «пирожки» были опубликованы в 2003 году.

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