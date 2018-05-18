Умер создатель жанра «пирожки» Владислав Кунгуров
Создатель четверостиший-«пирожков» Владислав Кунгуров скончался на 47-м году жизни. Об этом сообщила группа «#Пирожки» в социальных сетях.
Друзья, сегодня ушёл из жизни Владислав Кунгуров - человек, который придумал пирожки. pic.twitter.com/Qbv5j1i4uu— #Пирожки (@Pirozki) 18 мая 2018 г.
Причина смерти не называется.
«Пирожки» — четверостишия без рифмы, написанные четырёхстопным ямбом, без прописных букв и знаков препинания. Первые «пирожки» были опубликованы в 2003 году.
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