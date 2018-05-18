В Москве пройдут бесплатные показы фильмов о футболе

В Москве пройдут бесплатные показы фильмов, приуроченные к чемпионату мира по футболу, сообщает m24.

С 26 мая по 30 июня в сети «Москино» будет представлено 13 российских и бразильских фильмов.

Например, в рамках ежемесячного Бразильского документального киноклуба состоятся показы двух лент, отражающих женский и мужской взгляды на футбол.

Также можно будет посмотреть советские фильмы. Программа «Удар! Ещё удар!» запланирована на 9—11 июня.

Ранее президент Гильдии киноведов и кинокритиков России и программный директор ММКФ Кирилл Разлогов в беседе с НСН рассказал о победителе фестиваля — фильме «Царь-птица» Эдуарда Новикова.