В Москве пройдут бесплатные показы фильмов о футболе

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В Москве пройдут бесплатные показы фильмов, приуроченные к чемпионату мира по футболу, сообщает m24.

С 26 мая по 30 июня в сети «Москино» будет представлено 13 российских и бразильских фильмов.

Например, в рамках ежемесячного Бразильского документального киноклуба состоятся показы двух лент, отражающих женский и мужской взгляды на футбол.

Также можно будет посмотреть советские фильмы. Программа «Удар! Ещё удар!» запланирована на 9—11 июня.

Ранее президент Гильдии киноведов и кинокритиков России и программный директор ММКФ Кирилл Разлогов в беседе с НСН рассказал о победителе фестиваля — фильме «Царь-птица» Эдуарда Новикова.

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