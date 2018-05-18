Звезда фильма «Дэдпул» назвал Шнурова своим «любимым русским»

Канадский актёр Райан Рейнольдс, исполнитель главной роли в дилогии фильмов о супергерое вселенной Marvel Дэдпуле, назвал фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова своим «любимым русским».

14 мая Шнуров в своём Instagram опубликовал видео песни, в которой рассказал, с какой ролью в «Дэдпуле» он бы точно справился.

«Ты только что отнял у Колосса (персонаж вселенной Marvel, настоящее имя которого Пётр Николаевич Распутин. — RT) титул моего любимого русского», — написал Рейнольдс в комментарии к посту.

В свою очередь, солист «Ленинграда» заявил, что они увидятся в третьей части «Дэдпула».

Подробнее о фильме «Дэдпул 2» — в материале RT.