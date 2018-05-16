Дочь Вячеслава Тихонова заявила, что намерена подать в суд на пивоваренную компанию

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Дочь актёра Вячеслава Тихонова заявила телеканалу «360», что намерена подать в суд на пивоваренную компанию.

Как отметила Анна Тихонова, отцу вряд ли бы понравилось, что его образ из телефильма «Семнадцать мгновений весны» используется на бутылках с пивом.

«Вообще, с этим нужно что-то делать. Очень обидно, что великие люди совершенно никак не защищены от спекуляций на своём честном имени», — сказала она.

Адвокат семьи уже сделал контрольную закупку и подготовил гражданский иск.

Ещё один иск к пивоварам подала младшая дочь писателя Юлиана Семёнова, создавшего образ Макса Отто фон Штирлица. Именно Ольге Семёновой принадлежит исключительное право на товарный знак.

Ранее отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя прокомментировал НСН свой иск к компании «Музыкальное право», связанный с правами на песни сына.

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