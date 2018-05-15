В «Ночи музеев» примут участие более 60 учреждений культуры Кубани

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В Краснодарском крае в «Ночи музеев» 19 мая примут участие более 60 музеев, а также библиотеки, выставочные залы и частные галереи. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на Министерство культуры региона.
В «Ночи музеев» примут участие более 60 учреждений культуры Кубани
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Тема — «Шедевры из запасников». Также акцию посвятят 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

В музеях можно будет увидеть и действующие экспозиции, и новые, редко или ранее вовсе не выставлявшиеся фондовые экспонаты.

Кроме того, запланированы музыкальные номера, танцевальные программы, мастер-классы, поэтические вечера, театрализованные экскурсии.

Ранее сообщалось, что к «Ночи музеев» присоединятся 12 московских парков.

В 2017 году URA.RU сообщало, что назначен новый директор музея современного искусства в Перми.

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