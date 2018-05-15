В США скончался журналист и писатель Том Вулф

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В Нью-Йорке на 88-м году жизни скончался американский журналист и писатель Том Вулф. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В США скончался журналист и писатель Том Вулф

По словам агента писателя, незадолго до смерти он был госпитализирован с инфекцией лёгких.

Вулф является одним из самых востребованных и продаваемых американских авторов. Широкую известность ему принесла публикация в 1965 году сборника эссе «Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка» и книги «Электропрохладительный кислотный тест», вышедшей в свет в 1968-м.

За 60 лет активной творческой деятельности Вулф издал около 15 книг, в том числе четыре романа: «Костры амбиций», «Мужчина в полный рост», «Я — Шарлотта Симмонс» и «Голос крови».

Кроме того, Вулф является пионером направления «новая журналистика».

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