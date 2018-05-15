Энтони Хопкинса приняли за бездомного во время съёмок фильма «Король Лир»

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Знаменитого британского актёра Энтони Хопкинса, обладателя премии «Оскар», приняли за бездомного во время съёмок картины «Король Лир».
Энтони Хопкинса приняли за бездомного во время съёмок фильма «Король Лир»
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Как сообщает The Independent, во время съёмочного процесса к 80-летнему Хопкинсу, игравшему короля Лира, обратилась женщина. Она рассказала актёру, в каком из ближайших хостелов можно остановиться.

«Выше по улице есть хостел, тележку можно отвезти туда, если хотите», — процитировал её режиссёр картины Ричард Эйр.

Отмечается, что во время курьёзного инцидента Хопкинс был одет в потрёпанную одежду и вёз часть своих вещей в тележке из супермаркета.

Артист широко известен ролями в фильмах «Молчание ягнят», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Хичкок» и других.

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