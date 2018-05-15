Энтони Хопкинса приняли за бездомного во время съёмок фильма «Король Лир»

Знаменитого британского актёра Энтони Хопкинса, обладателя премии «Оскар», приняли за бездомного во время съёмок картины «Король Лир».

Как сообщает The Independent, во время съёмочного процесса к 80-летнему Хопкинсу, игравшему короля Лира, обратилась женщина. Она рассказала актёру, в каком из ближайших хостелов можно остановиться.

«Выше по улице есть хостел, тележку можно отвезти туда, если хотите», — процитировал её режиссёр картины Ричард Эйр.

Отмечается, что во время курьёзного инцидента Хопкинс был одет в потрёпанную одежду и вёз часть своих вещей в тележке из супермаркета.

Артист широко известен ролями в фильмах «Молчание ягнят», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Хичкок» и других.