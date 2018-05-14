В Подмосковье появится шесть новых особо охраняемых природных территорий

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В Московской области появится шесть новых особо охраняемых природных территорий, сообщает телеканал «360».

Их общая площадь составляет более 8 тыс. га.

Как рассказали в пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования, заключены государственные контракты на проведение работ по организации ООПТ областного значения в пяти муниципальных образованиях.

В частности, в Талдомском районе появятся государственный природный заказник «Дубравна» и заказник «Темповский», в Щёлковском — заказник «Душоновские болота» и памятник природы «Никольская лесная дача». В Раменском районе создадут Баулинский лес, на территории Домодедова и Ленинского района — природно-исторический комплекс «Горьковский».

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Сочинский национальный парк присоединили к Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику имени Шапошникова.

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