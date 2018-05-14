Эксперт прокомментировал участие Самойловой в Евровидении

Продюсер Валерий Белоцерковский в беседе с «Аргументами неделi» прокомментировал участие российской певицы Юлии Самойловой в конкурсе «Евровидение».

По словам продюсера, Самойлова не обладает какими-либо супервокальными и артистическими данными, а песня была достаточно «посредственной».

Белоцерковский также раскритиковал постановку номера.

«Скорее всего, ошибка изначально заключалась в том, что опять привлекли ту же команду, которая из года в год штампует одно и то же», — добавил он.

Ранее певец, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон в беседе с ФАН оценил песню Самойловой для Евровидения.