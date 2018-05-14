За первый месяц акции «Скорая библиотечная помощь» в Москве собрали более шести тысяч книг

За первый месяц после старта акции «Скорая библиотечная помощь» в Москве собрали более шести тысяч книг, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Большую часть книг — прочитанных или ненужных — в дар передали сами горожане. Изданиями поделились и столичные библиотеки. «С помощью акции мы смогли вдохнуть в уже прочитанные книги новую жизнь», — заявили в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров. Собранные издания уже поступили в библиотеки Ярославской области, Алтая, Суздальского района Владимирской области. В будущем книги получат библиотеки из Карелии, Бурятии, Чувашии, Новгородской и Брянской областей. Акция бессрочная. Ранее Nation News сообщало, что старейшая библиотека вооружённых сил переехала из Михайловского замка в новое здание.