За первый месяц акции «Скорая библиотечная помощь» в Москве собрали более шести тысяч книг
Большую часть книг — прочитанных или ненужных — в дар передали сами горожане. Изданиями поделились и столичные библиотеки.
«С помощью акции мы смогли вдохнуть в уже прочитанные книги новую жизнь», — заявили в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров.
Собранные издания уже поступили в библиотеки Ярославской области, Алтая, Суздальского района Владимирской области. В будущем книги получат библиотеки из Карелии, Бурятии, Чувашии, Новгородской и Брянской областей.
Акция бессрочная.
Ранее Nation News сообщало, что старейшая библиотека вооружённых сил переехала из Михайловского замка в новое здание.