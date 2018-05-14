Учреждения культуры Хабаровска присоединятся к акции «Ночь музеев»

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Учреждения культуры Хабаровска в субботу, 19 мая, присоединятся к акции «Ночь музеев».

Запланированы авторские экскурсии, игры, мастер-классы, квесты, конкурсы, показы фильмов.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», среди участников — Гродековский музей, Музей археологии, Дальневосточный художественный музей.

«Гостям Дальневосточного художественного покажем выставки оригинального старинного оружия, 50 цветных литографий выдающихся авангардистов ХХ века в подлиннике и творческое наследие живописи хабаровского художника Игоря Шабалина», — заявили в музее.

Ранее сообщалось, что названа главная тема «Ночи музеев» 2018 года в России.

Также «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге открылась продажа билетов на акцию «Ночь музеев».

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