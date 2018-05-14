ОНФ: каждому четвёртому жителю села недоступны учреждения культуры и отдыха

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Марина Тищенко
Согласно данным опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ), четверть сельских жителей (26%) не имеют возможностей для организации культурного досуга в своём населённом пункте.
ОНФ: каждому четвёртому жителю села недоступны учреждения культуры и отдыха
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  • © Sergey Kovalev

Почти три четверти опрошенных (74%) сообщили, что в селе есть возможность посещения учреждений культуры. Из них могут пользоваться читальным залом 63% жителей села, эстрадно-танцевальной площадкой — 58%, открытой площадкой для организации мероприятий и праздников — 53%, книжным фондом — 46%, зрительным залом — 43%.

Реже всего в сельской местности встречаются литературные студии (20%), мастерские для работы по дереву, металлу, кройки и шитья, декоративно-прикладному искусству (18%), помещения для проведения лекций (13%), виртуальные музеи (2%) и антикафе (3%). Последний формат организации культурного досуга селяне назвали одним из самых современных и востребованных.

Также жители села признаются, что хотели бы видеть в своём населённом пункте кинотеатр (51%), музыкальную или художественную студию (39% и 30% соответственно), комнату для настольных игр (29%), музей (24%).

При этом в большинстве случаев вся культурная жизнь села проходит в библиотеках, домах культуры, сельских клубах.

В ОНФ отмечают, что из-за нехватки культурных объектов жители села не могут заниматься творчеством, соответственно, развивать свои таланты.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. селян из 80 регионов России.

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