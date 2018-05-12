Путешественникам во времени открыли доступ к прощанию с Хокингом
- Reuters
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На сайте, где разыгрываются билеты на поминальную службу учёного, для участия в мероприятии могут подать заявку люди с 1918 по 2038 год рождения.
Представитель Фонда Стивена Хокинга на вопросы журналистов уточнил, что никем ещё не доказана невозможность путешествия во времени.
Сам Хокинг в 2009 году уже организовывал вечеринку для путешественников во времени, однако кроме него её никто не посетил. Информация о мероприятии была опубликована после вечеринки, чтобы её не смогли посетить обманщики.
Хокинг скончался 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет. Он будет похоронен 15 июня в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами учёных Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.