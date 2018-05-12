Губернатор Подмосковья принял участие в акции «Лес Победы»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в акции «Лес Победы», сообщает телеканал «360».

Центральная площадка расположена вблизи деревни Жилино Солнечногорского района. Туда привезли более 160 тыс. саженцев.

Акция призвана повысить экологическое благополучие городов и озеленить дворовые территории, воспитать у населения бережное отношение к природе и почтить память погибших в Великую Отечественную войну.

В 2018 году около 200 тыс. жителей региона высадят примерно 1,3 млн деревьев и 113 тыс. кустарников.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов поручил МЧС развеять миф о пользе сжигания сухой травы на дачных участках.

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