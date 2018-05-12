В музеях Москвы в 2017 году побывали 20 млн человек

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В музеях Москвы побывали рекордные 20 млн человек в 2017 году, сообщает Inforeactor.

Об этом заявил глава департамента культуры Александр Кибовский.

Он также рассказал об итогах проекта «Музеи — детям», который стартовал в прошлом году. Более 340 тыс. школьников смогли бесплатно ознакомиться с экспозициями.

В 2017 году URA.RU сообщало, что назначен новый директор музея современного искусства в Перми.

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