В музеях Москвы в 2017 году побывали 20 млн человек
В музеях Москвы побывали рекордные 20 млн человек в 2017 году, сообщает Inforeactor.
Об этом заявил глава департамента культуры Александр Кибовский.
Он также рассказал об итогах проекта «Музеи — детям», который стартовал в прошлом году. Более 340 тыс. школьников смогли бесплатно ознакомиться с экспозициями.
В 2017 году URA.RU сообщало, что назначен новый директор музея современного искусства в Перми.
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