Ирина Апексимова рассказала о полученной травме во время съёмок телепрограммы
Отмечается, что инцидент произошёл на репетиции первого номера «Ах, шарабан мой, американка».
«Мы танцевали, репетировали. Когда подпрыгнула, услышала: что-то хрустнуло в ноге. Пронзила острая боль. После этого отработали ещё две репетиции и придумали ещё один номер. Только после этого я поехала в травмпункт, где сказали, что это перелом. Вот так неудачно прыгнула», — рассказывает актриса.
Отмечается, что, несмотря на травму, актриса приняла решение продолжить участие в проекте.