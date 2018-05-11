Ирина Апексимова рассказала о полученной травме во время съёмок телепрограммы

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Директор Театра на Таганке и актриса театра и кино Ирина Апексимова сломала ногу на съёмках вокального проекта «Три аккорда» на Первом канале, сообщает «Дни.ру».

Отмечается, что инцидент произошёл на репетиции первого номера «Ах, шарабан мой, американка».

«Мы танцевали, репетировали. Когда подпрыгнула, услышала: что-то хрустнуло в ноге. Пронзила острая боль. После этого отработали ещё две репетиции и придумали ещё один номер. Только после этого я поехала в травмпункт, где сказали, что это перелом. Вот так неудачно прыгнула», — рассказывает актриса.

Отмечается, что, несмотря на травму, актриса приняла решение продолжить участие в проекте.

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