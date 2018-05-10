В московских парках летом выступят 12 военных оркестров
Речь, в частности, идёт о «Сокольниках», парке Победы на Поклонной горе, парке Горького, а также о Перовском, Бабушкинском и Измайловском парках, парках «Красная Пресня» и «Зарядье».
Концерты состоятся в рамках программы «Военные оркестры в парках», которую подготовила дирекция Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке Минобороны России и правительства Москвы.
Сам фестиваль пройдёт на Красной площади. Он запланирован на период с 24 августа по 2 сентября.
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