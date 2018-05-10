Проход по Центральной аллее ВДНХ ограничен с 10 мая по 1 июня

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Проход по Центральной аллее ВДНХ в Москве ограничен с 10 мая по 1 июня, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Это связано с работами по благоустройству территории.

Попасть на ВДНХ можно через контрольно-пропускные пункты «Север-3» и «Север-2» со стороны Продольного проезда, «Хованский», «Лихоборский», «Совхозный», а также с улицы Сергея Эйзенштейна.

Затруднён проход и в некоторые павильоны (в частности, №2 «Народное образование» и №34 «Космос»). Закрыт интерактивный музейный комплекс «Буран».

«Масштабные работы по благоустройству Центральной аллеи близки к завершению, и вся территория сейчас охвачена строительными работами, что сказывается на удобстве посетителей», — отметила генеральный директор АО «ВДНХ» Екатерина Проничева, которую цитирует kp.ru.

В пресс-службе ВДНХ рекомендуют уточнять в справочной информацию о павильонах перед планированием визита.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ завершили реставрацию скульптур Центрального павильона.

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