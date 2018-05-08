В Москве 8 мая ожидается до +23°С

В Москве во вторник, 8 мая, ожидается до +23°С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По данным синоптиков, дневная температура воздуха составит от +21 до +23°С. Днём ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/c. Ранее стало известно, что в День Победы в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков.