В Москве 8 мая ожидается до +23°С
В Москве во вторник, 8 мая, ожидается до +23°С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
По данным синоптиков, дневная температура воздуха составит от +21 до +23°С.
Днём ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северный, 3-8 м/c.
Ранее стало известно, что в День Победы в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков.
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