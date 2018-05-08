Скончался писатель и искусствовед Михаил Герман

Писатель и искусствовед, брат режиссёра Алексея Германа Михаил Герман умер на 86-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного Русского музея (ГРМ).

«Скончался искусствовед Михаил Юрьевич Герман. Он около 30 лет проработал в Государственном Русском музее, в отделе новейших течений», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Михаил Герман родился в Ленинграде 23 февраля 1933 года, окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина.

За свою жизнь Герман написал более 50 книг, посвящённых проблемам истории и современного развития искусства. Он является лауреатом Царскосельской художественной премии и премии «Невский проспект».





