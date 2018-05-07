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Московское метро проведёт концерты и фотовыставки в День Победы

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Московский метрополитен проведёт концерты и фотовыставки в День Победы, 9 мая, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Чтобы создать праздничное настроение, мы подготовили большую культурную программу», — заявил заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

По его словам, запланировано выступление оркестра кадетского класса одной из московских школ. Оно состоится на площадке «Музыка в метро» на станции «Таганская».

8 мая на станции «Парк Победы» заработает фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто». Посетить её можно до 12 мая.

С 9 по 13 мая пройдёт выставка фотографий «Метро в годы войны» в переходе с «Ленинского проспекта» на «Площадь Гагарина» МЦК.

Ранее ФАН сообщало, что в Мурманске провели репетицию парада Победы.

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