Андрей Могучий рассказал об актёре и режиссёре Юрии Томошевском

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Режиссёр Андрей Могучий рассказал в беседе с Пятым каналом об актёре и режиссёре Юрии Томошевском.

«Я Юру знал хорошо. Мы с ним очень много общались, потому что в одно время строили театры», — заявил он.

Чёткий художественный вкус и ракурс Томошевского во многом определяли его личность, считает Могучий.

Как добавил режиссёр, ему очень обидно из-за «исчезновения Томошевского с активной театральной карты Петербурга».

Томошевский скончался 5 мая в результате несчастного случая в возрасте 61 года.

В апреле НСН сообщала, что в московском парке «Зарядье» планируется установить памятник российскому оперному певцу Дмитрию Хворостовскому.

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