Синоптики прогнозируют 9 мая тёплую погоду в Москве

Синоптики прогнозируют в Москве 9 мая тёплую и сухую погоду с температурой до +21 °С.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос».

«9 мая нас ожидает переменная облачность без осадков, северо-восточный ветер, 3—8 м/с. Температура ночью +7...+9 °С, днём +19...+21 °С», — сказали в погодном центре.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в понедельник, 7 мая, ожидается до +21 °С.