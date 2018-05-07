Синоптики прогнозируют 9 мая тёплую погоду в Москве

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Синоптики прогнозируют в Москве 9 мая тёплую и сухую погоду с температурой до +21 °С.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос».

«9 мая нас ожидает переменная облачность без осадков, северо-восточный ветер, 3—8 м/с. Температура ночью +7...+9  °С, днём +19...+21 °С», — сказали в погодном центре.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в понедельник, 7 мая, ожидается до +21 °С.

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