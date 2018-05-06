МЧС предупредило об усилении ветра и грозе в Москве в ближайшие часы

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Управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях в ближайшие часы в столице.

«По информации Росгидромета, в ближайшие 1—3 часа с сохранением до вечера 6 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 13—18 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП, и призвали не находиться у водоёмов во время грозы.

Кроме того, напомнили в МЧС, при сильном ветре стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области на 6 мая.

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