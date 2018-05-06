Несколько домов были уничтожены на Гавайских островах из-за лавы вулкана

На Гавайских островах пять домов сгорели из-за лавы активизировавшегося вулкана Килауэа.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что извержение также вынудило местные власти провести эвакуацию 1,7 тыс. человек и закрыть ряд дорог и учебных заведений на Гавайях.

Ранее сообщалось, что поток лавы вулкана Килауэа прошёл сквозь лес и выжег десятки гектаров земли.