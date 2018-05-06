Несколько домов были уничтожены на Гавайских островах из-за лавы вулкана

Короткая ссылка
На Гавайских островах пять домов сгорели из-за лавы активизировавшегося вулкана Килауэа.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что извержение также вынудило местные власти провести эвакуацию 1,7 тыс. человек и закрыть ряд дорог и учебных заведений на Гавайях.

Ранее сообщалось, что поток лавы вулкана Килауэа прошёл сквозь лес и выжег десятки гектаров земли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Природа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных