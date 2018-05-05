Назначен главный режиссёр РАМТ

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С нового сезона в Российском академическом молодёжном театре появится должность главного режиссёра, сообщает «Газета.Ru».

Пост займёт Егор Перегудов.

«Егор — замечательный, очень талантливый режиссёр, а главное, как мне кажется, очень близок нам по духу. С нового сезона мы будем работать вместе», — заявил художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин.

В свою очередь, Перегудов сказал, что чувствует ответственность и волнуется из-за назначения.

Он добавил, что предложение стало для него неожиданностью.

Ранее сын народного артиста СССР Олега Табакова Антон Табаков в беседе с НСН отреагировал на назначение Владимира Машкова художественным руководителем «Табакерки».

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