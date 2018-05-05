В Нью-Йорке прошла церемония прощания с певцом Вадимом Мулерманом

Короткая ссылка
В Нью-Йорке завершилась церемония прощания с певцом Вадимом Мулерманом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коллегу Мулермана по сцене Нину Бродскую.

«Собрались люди, было много цветов. Проститься пришли близкие Вадима, родственники, те, кто знал его. Конечно, была жена Светлана, но дочерей я не заметила», — сказала она.

Отмечается, что в ходе церемонии всем пришедшим показывали видеозаписи с разными песнями в исполнении Мулермана и фотографии.

Согласно последней воли певца, он будет похоронен у себя на родине, в Харькове, рядом с родителями и братом. Тело будет кремировано. 

Ранее стало известно, что певец Вадим Мулерман, получивший известность в СССР, умер в Нью-Йорке на 80-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных