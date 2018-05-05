В Нью-Йорке прошла церемония прощания с певцом Вадимом Мулерманом

В Нью-Йорке завершилась церемония прощания с певцом Вадимом Мулерманом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коллегу Мулермана по сцене Нину Бродскую.

«Собрались люди, было много цветов. Проститься пришли близкие Вадима, родственники, те, кто знал его. Конечно, была жена Светлана, но дочерей я не заметила», — сказала она.

Отмечается, что в ходе церемонии всем пришедшим показывали видеозаписи с разными песнями в исполнении Мулермана и фотографии.

Согласно последней воли певца, он будет похоронен у себя на родине, в Харькове, рядом с родителями и братом. Тело будет кремировано.

Ранее стало известно, что певец Вадим Мулерман, получивший известность в СССР, умер в Нью-Йорке на 80-м году жизни.