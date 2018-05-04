Елизавета II наградила Пола Маккартни Орденом кавалеров почёта

Королева Великобритании Елизавета II во время торжественной церемонии в Букингемском дворце наградила бывшего члена группы The Beatles сэра Пола Маккартни Орденом кавалеров почёта, передаёт Daily Mail.

Британского исполнителя наградили за выдающиеся достижения в области музыки.

«Для меня и для моей семьи — это огромная честь, и я думаю, насколько сильно гордились бы этим мои мама и папа из Ливерпуля, если они смогли бы это увидеть», — заявил Маккартни.

Ранее Орденом кавалеров почёта была награждена британская писательница Джоан Роулинг.

В 2017 году королева Великобритании Елизавета II представила Маккартни к Ордену кавалеров почёта.