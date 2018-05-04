Музей современной истории России предложит льготные билеты в преддверии Дня Победы
Экспозицию музея можно будет посетить по специальной льготной цене — 100 рублей.
В предпраздничные дни посетители также смогут послушать песни военных лет и получить в качестве сувенира тематическую поздравительную открытку.
Кроме того, будет представлена коллекция живописи, посвящённая Великой Отечественной войне, которая обычно хранится в музейных запасниках. Среди работ — «Защитники Брестской крепости» Петра Кривоногова, «Праздник Победы» Владимира Штраниха и «Родная земля» Юрия Непринцева.
Прозвучат и документальные аудиозаписи военных лет.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге открылась продажа билетов на акцию «Ночь музеев».