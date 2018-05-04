Музей современной истории России предложит льготные билеты в преддверии Дня Победы

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Музей современной истории России предложит скидки на билеты 6, 7 и 8 мая — в преддверии Дня Победы. Об этом сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Экспозицию музея можно будет посетить по специальной льготной цене — 100 рублей. 

В предпраздничные дни посетители также смогут послушать песни военных лет и получить в качестве сувенира тематическую поздравительную открытку.

Кроме того, будет представлена коллекция живописи, посвящённая Великой Отечественной войне, которая обычно хранится в музейных запасниках. Среди работ — «Защитники Брестской крепости» Петра Кривоногова, «Праздник Победы» Владимира Штраниха и «Родная земля» Юрия Непринцева.

Прозвучат и документальные аудиозаписи военных лет.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге открылась продажа билетов на акцию «Ночь музеев».

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