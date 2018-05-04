Суд отправил на принудительное лечение одного из основателей группы «Смысловые галлюцинации»

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Суд в Москве принял решение отправить на принудительное лечение одного из основателей музыкальной группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина.
Суд отправил на принудительное лечение одного из основателей группы «Смысловые галлюцинации»
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  • © Владимир Бурдин - Вечно молодой, вечно пьяный

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Краснову.

«Была проведена экспертиза, которая установила, что подсудимый страдает хроническим психическим расстройством. Поэтому суд освободил его от уголовной ответственности и применил принудительные меры медицинского характера», — сказали в суде.

Отмечается, что Бурдин в ходе конфликта в магазине ударил человека ножом в живот.

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