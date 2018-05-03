Назначен новый министр культуры Татарстана

Назначен новый министр культуры Республики Татарстан, сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт правовой информации региона.

На данную должность избрана Ирада Аюпова — экс-руководитель местного госкомитета по архивному делу. Указ о её назначении уже подписан.

Предшественник Аюповой Айрат Сибагатуллин покинул пост несколько недель назад. 25 апреля он приступил к работе в качестве исполнительного директора канала ТНВ.

Ранее сообщалось, что новым министром культуры Пермского края назначен Вячеслав Торчинский.

Также Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге назначили главу комитета по делам Арктики.