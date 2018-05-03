Назначен новый министр культуры Татарстана
На данную должность избрана Ирада Аюпова — экс-руководитель местного госкомитета по архивному делу. Указ о её назначении уже подписан.
Предшественник Аюповой Айрат Сибагатуллин покинул пост несколько недель назад. 25 апреля он приступил к работе в качестве исполнительного директора канала ТНВ.
Ранее сообщалось, что новым министром культуры Пермского края назначен Вячеслав Торчинский.
Также Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге назначили главу комитета по делам Арктики.