Синоптики прогнозируют похолодание в Москве в выходные

Синоптики прогнозируют дожди и небольшое похолодание в Москве в выходные.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

«Что касается 5 и 6 мая, то характер погоды изменится, будет облачно, с дождями, местами возможны грозы, ожидается постепенное понижение температуры воздуха», — сказала Позднякова.

По её словам, конец рабочей недели будет тёплым и без осадков.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве 3 мая ожидается до +25 °С.