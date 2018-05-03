Синоптики прогнозируют похолодание в Москве в выходные

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Синоптики прогнозируют дожди и небольшое похолодание в Москве в выходные.
Синоптики прогнозируют похолодание в Москве в выходные
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

«Что касается 5 и 6 мая, то характер погоды изменится, будет облачно, с дождями, местами возможны грозы, ожидается постепенное понижение температуры воздуха», — сказала Позднякова.

По её словам, конец рабочей недели будет тёплым и без осадков.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве 3 мая ожидается до +25 °С.

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