Синоптики заявили, что погода в Москве 1 мая будет соответствовать середине лета

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В погодном центре «Фобос» заявили, что температура +25 °С, которая ожидается в Москве 1 мая, будет соответствовать показателям середины лета.
Синоптики заявили, что погода в Москве 1 мая будет соответствовать середине лета
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«На Первомай синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена тёплым сектором атлантического циклона. Это значит, что на фоне относительно солнечной погоды столбики термометров продолжат расти вверх, достигнут показателей середины лета, но без локальных скоротечных ливней и гроз (до 13:00—15:00) дело всё-таки не обойдётся», — приводят «Метеовести» сообщение «Фобоса».

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщала, что температура воздуха днём в Москве составит +23...+25 °С.

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