Синоптики заявили о возможной грозе в Москве 30 апреля

Синоптики прогнозируют до +22 °С в Москве 30 апреля, а также не исключают грозу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«Днём в Москве и Подмосковье облачно с прояснениями, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза», — сказали в центре погоды.

Ранее, как сообщал телеканал «360», синоптики рассказали о погоде в Московском регионе на майские праздники.