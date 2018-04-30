Синоптики заявили о возможной грозе в Москве 30 апреля
Синоптики прогнозируют до +22 °С в Москве 30 апреля, а также не исключают грозу.
- © Агентство городских новостей «Москва»
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».
«Днём в Москве и Подмосковье облачно с прояснениями, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза», — сказали в центре погоды.
Ранее, как сообщал телеканал «360», синоптики рассказали о погоде в Московском регионе на майские праздники.
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