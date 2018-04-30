Изабель Юппер сравнила работу в Европе и в Голливуде

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Французская актриса Изабель Юппер сравнила работу в Европе и в Голливуде, сообщает kp.ru.

Как отметила артистка, её опыт отличается, но немногим.

«Всё равно в центре лежит процесс создания фильмов и работы над ролью», — пояснила она.

Кроме того, Юппер рассказала, почему играет героинь моложе себя как минимум на 10 лет.

«Полагаете, у меня есть секрет? Но если я вам его открою, то секрет уже не будет секретом. Думаю, всё дело в том, что я просто очень хороший человек», — заявила она.

Ранее президент Гильдии киноведов и кинокритиков России и программный директор ММКФ Кирилл Разлогов в беседе с НСН рассказал о победителе фестиваля — фильме «Царь-птица» Эдуарда Новикова.

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