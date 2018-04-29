Театр Станиславского и Немировича-Данченко покажет «Лебединое озеро» к юбилею Маргариты Дроздовой

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко покажет балет «Лебединое озеро» к юбилею народной артистки СССР Маргариты Дроздовой, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу.

Дроздова впервые исполнила партию Одетты — Одиллии 21 мая 1967 года. Теперь в этом образе 7 мая предстанет её ученица Оксана Кардаш.

На сцене театра Дроздова станцевала практически все главные балетные партии. В частности, её можно было увидеть в постановках «Золушки», «Корсара», «Эсмеральды», «Оптимистической трагедии».

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску в честь 200-летия со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа.