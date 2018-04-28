Социальная сеть «ВКонтакте» запустила голосовые и видеозвонки с шифрованием, говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что функция доступна в мобильных приложениях «ВКонтакте» для iOS и Android.

Для совершения вызова достаточно нажать кнопку «Позвонить» в профиле или диалоге с пользователем. Доступ к сервису будет появляться постепенно.

«Мы продолжаем упрощать и ускорять коммуникацию между людьми. Пользователей больше не остановят забытый номер или немилосердные тарифы за границей. Защищённые голосовые и видеозвонки «ВКонтакте» — новый способ общения для десятков миллионов людей», — заявил руководитель мобильной разработки «ВКонтакте» Михаил Болдов.

В сообщении говорится, что безопасность вызовов обеспечивает сквозное шифрование (end-to-end encryption). Оно проходит на устройстве пользователя, поэтому никто не может узнать содержимое разговоров.

Передача ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможны технически.

Для улучшения качества связи наивысший приоритет получают маршруты Peer-to-Peer. В таком случае соединение проходит напрямую между пользователями. Если возможности прямого подключения нет, трафик передаётся через серверы «ВКонтакте» без технической возможности доступа к содержимому разговоров.

Каждый пользователь может гибко регулировать параметры конфиденциальности. В разделе «Приватность» настроек страницы доступен выбор, кто именно может звонить: все пользователи, только друзья или отдельные люди.