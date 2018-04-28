Археологи Перу обнаружили массовое захоронение принесённых в жертву детей

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Археологи обнаружили массовое захоронение детей в северной части Перу. По словам исследователей, скелеты по меньшей мере 140 человек от 5 до 14 лет могут свидетельствовать о ритуальных жертвоприношениях, которые практиковались в стране порядка 550 лет назад.

Об этом сообщает Associated Press.

«Возможно, жители предложили богам самое важное, что имелось в их обществе, то есть детей, которые представляют будущее», — рассказал профессор археологии Габриэль Прието.

Отмечается, что захоронение могло быть построено древней империей Чиму в момент, когда в районе перуанской береговой линии начались сильные наводнения.

Кроме того, недалеко от города Трухильо также были обнаружены останки 200 молодых лам, которые, по-видимому, были принесены в жертву в тот же день, когда и дети.

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