«Лето» Серебренникова станет фильмом открытия «Кинотавра»

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Лента российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое станет фильмом открытия на кинофестивале «Кинотавр».
«Лето» Серебренникова станет фильмом открытия «Кинотавра»
  • © Кадр из фильма «Лето» (2018)

Также отмечается, что фильмом закрытия станет лента режиссёра Веры Кричевской «Дело Собчака».

В жюри основного конкурса вошли актриса Оксана Акиньшина, композитор Игорь Вдовин, актёр Игорь Верник, продюсер Евгений Гиндилис, оператор Леван Капанадзе, кинокритик Стас Тыркин и режиссёр Алексей Попогребский, который станет председателем жюри.

Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» в 2018 году пройдёт в Сочи с 3 по 10 июня.

Ранее сообщалось, что Серебренникова пригласят лично представить фильм «Лето» о Викторе Цое, который вошёл в конкурсную программу Каннского фестиваля.

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