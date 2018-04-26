Джаред Лето спел с поклонниками на Дворцовой площади в Петербурге

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Американский актер, музыкант, лидер группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето спел вместе со своими поклонниками на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru.

Как утверждается, на площади собралось около полутора тысяч человек.

Было исполнено несколько песен. Выступление продлилось десять минут.

Концерт 30 Seconds To Mars в Петербурге пройдёт 27 апреля.

Ранее m24 сообщало, что фестиваль «Московская весна а сappella» будет проходить с 27 апреля по 9 мая.

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