Джаред Лето спел с поклонниками на Дворцовой площади в Петербурге

Американский актер, музыкант, лидер группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето спел вместе со своими поклонниками на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru.

Как утверждается, на площади собралось около полутора тысяч человек.

Было исполнено несколько песен. Выступление продлилось десять минут.

Концерт 30 Seconds To Mars в Петербурге пройдёт 27 апреля.

Ранее m24 сообщало, что фестиваль «Московская весна а сappella» будет проходить с 27 апреля по 9 мая.