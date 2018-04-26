В Facebook заявили о рекордной прибыли несмотря на скандал с передачей данных

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Кризис общественного доверия к Facebook пока не повлиял на прибыль компании, сообщает The Washington Post.

В среду, 26 апреля, компания Facebook отчиталась, что её общий доход за первый квартал вырос на 49% — до $12 млрд. Чистая прибыль также подскочила на 65% — до $4,9 млрд.

Несмотря на то что многие заявляют, что удалили свою страницу в Facebook после скандала с передачей конфиденциальных данных, количество ежедневных входов в социальную сеть увеличилось на 3,4% в марте по сравнению с прошлым кварталом.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что чувствует вину за утечку данных миллиона пользователей.

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