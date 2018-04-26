Путин поздравил студентов МГУ с победой на Международной олимпиаде по программированию

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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на XI съезде Российского союза ректоров поздравил команду МГУ с первым местом на ежегодной Международной студенческой олимпиаде по программированию (ICPC).
Путин поздравил студентов МГУ с победой на Международной олимпиаде по программированию
  • kremlin.ru

«Пользуясь возможностью, хотел бы поздравить команду Московского государственного университета с недавней безоговорочной победой на чемпионате мира по программированию», — заявил Путин.

Не услышав реакции зала, глава государства добавил: «Аплодисменты».

По словам президента России, студенты заслужили оваций.

19 апреля команда из МГУ победила на Международной студенческой олимпиаде по программированию.

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