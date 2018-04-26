Путин поздравил студентов МГУ с победой на Международной олимпиаде по программированию

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на XI съезде Российского союза ректоров поздравил команду МГУ с первым местом на ежегодной Международной студенческой олимпиаде по программированию (ICPC).

kremlin.ru

«Пользуясь возможностью, хотел бы поздравить команду Московского государственного университета с недавней безоговорочной победой на чемпионате мира по программированию», — заявил Путин. Не услышав реакции зала, глава государства добавил: «Аплодисменты». По словам президента России, студенты заслужили оваций. 19 апреля команда из МГУ победила на Международной студенческой олимпиаде по программированию.