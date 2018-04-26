Джордж Мартин заявил, что очередная книга «Песни льда и пламени» не выйдет в 2018 году

Писатель Джордж Мартин заявил, что очередная книга серии «Песнь льда и пламени», по мотивам которого снимается популярный телесериал «Игра престолов», не выйдет в 2018 году.

«Нет, зима не приходит… во всяком случае, не в 2018 году», — написал он в своём блоге.

При этом Мартин анонсировал выход в ноябре 2018 года первого тома книги «Огонь и кровь», посвящённой истории дома Таргариенов из созданной им саги.

Ранее в HBO официально подтвердили, что финальный сезон сериала «Игра престолов» выйдет в 2019 году.