Скверу в Петербурге присвоили имя Довлатова

Скверу в Санкт-Петербурге присвоили имя писателя Сергея Довлатова, сообщает Пятый канал.

Соответствующее решение приняло правительство города. Постановление опубликовано на сайте Смольного. Сквер расположен на Загородном проспекте. Ранее в Москве состоялась премьера фильма «Довлатов» Алексея Германа — младшего. Также сообщалось, что «Довлатов» получил награду независимого жюри на Берлинале.