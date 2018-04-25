Скверу в Петербурге присвоили имя Довлатова

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Скверу в Санкт-Петербурге присвоили имя писателя Сергея Довлатова, сообщает Пятый канал.

Соответствующее решение приняло правительство города. Постановление опубликовано на сайте Смольного.

Сквер расположен на Загородном проспекте.

Ранее в Москве состоялась премьера фильма «Довлатов» Алексея Германа — младшего.

Также сообщалось, что «Довлатов» получил награду независимого жюри на Берлинале.

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