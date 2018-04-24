Наталья Подольская приняла участие в съёмках конкурса «Ты супер!»

Певица Наталья Подольская приняла участие в съёмках четвертьфинала вокального конкурса «Ты супер!».

Певица приехала поддержать 13-летнюю участницу проекта Викторию Трончук. Девочка родом из чувашского города Шумерля, её воспитывают бабушка и дедушка.

Виктория занимается эстрадно-джазовым вокалом.

«Вика, ты умница! Ты должна верить в себя, у тебя огромный потенциал! Тебе надо набираться опыта, и всё получится. У тебя шикарный голос! Я очень рада, что ты выбрала композицию «Поздно». Если бы не эта песня, то меня бы не было на большой сцене», — сказала Подольская.

Международный вокальный конкурс проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Он помогает детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать талант и исполнить заветные мечты.