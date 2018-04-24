В Петербурге скончался российский учёный-математик Геннадий Леонов

В понедельник, 23 апреля, скончался декан математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, член-корреспондент Российской академии наук Геннадий Леонов.

«Память о большом учёном, замечательном педагоге и человеке Геннадии Алексеевиче Леонове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, работал с ним, учился у него», — говорится в сообщении пресс-службы СПбГУ.

О дате и времени прощания с Леоновым будет объявлено дополнительно.

В течение 30 лет Леонов был деканом математико-механического факультета СПбГУ. Он является автором и соавтором более 400 публикаций, 10 патентов. В 2011 году его избрали в управляющий совет International Federation of Automatic Control (IFAC Council).