Дом в центре Москвы попал в список выявленных объектов культурного наследия

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Жилой дом на Малой Ордынке в Москве попал в список выявленных объектов культурного наследия, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, строение расположено в Замоскворечье.

«Это двухэтажное здание XIX века, при строительстве которого были использованы дерево и белый камень, а цоколь облицован керамической плиткой», — отметил он.

По его словам, дом — важная часть окружающей исторической застройки данного района.

Зданию предстоит пройти историко-культурную экспертизу. Затем его могут включить в список памятников архитектуры.

Ранее Newinform сообщал, что в Санкт-Петербурге появятся ещё пять региональных памятников.

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