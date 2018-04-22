Умер актёр, сыгравший в фильмах о Гарри Поттере и Остине Пауэрсе

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RT
Американский актёр Верн Тройер, сыгравший в фильмах о юном волшебнике Гарри Поттере и секретном агенте Остине Пауэрсе, скончался в возрасте 49 лет. Отмечается, что он умер в больнице, где находился после госпитализации в начале апреля.
Умер актёр, сыгравший в фильмах о Гарри Поттере и Остине Пауэрсе
  • Reuters

Об этом сообщает TMZ.

Соответствующие данные подтверждаются в заявлении семьи Тройера, которое было опубликовано на его странице в Instagram.

Больше всего актёр запомнился зрителям по своим ролям в фильме «Гарри Поттер и Философский камень» и двух комедийных кинокартинах о британском агенте Остине Пауэрсе.

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