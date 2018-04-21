Twitter запретил размещать рекламу «Лаборатории Касперского»

Компания Twitter запретила «Лаборатории Касперского» публиковать рекламу в социальной сети.

«Это решение основано на нашем убеждении в том, что «Лаборатория Касперского» работает с использованием бизнес-модели, которая по своей сути противоречит приемлемым бизнес-методам Twitter Ads», — приводит Reuters заявление компании.

Как отмечается, в конце января Twitter уведомил «Лабораторию Касперского» о запрете на рекламу услуг по кибербезопасности с официальных аккаунтов.

В свою очередь, глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский отметил, что какие конкретно правила, стандарты и бизнес-практики были нарушены, в письме Twitter указано не было.

«Я несколько раз вчитывался в эту формулировку и, честно говоря, так и не понял, каким боком она относится к нам. Одно могу сказать точно: никаких писаных и неписаных правил мы не нарушали, а бизнес-модель у нас самая обычная для IT-индустрии», — пояснил он.

В сентябре власти США обязали все государственные учреждения страны прекратить использование продукции «Лаборатории Касперского» в трёхмесячный срок.

Генеральный директор ООО «Рнд Софт» Роман Забродин в беседе с ФАН прокомментировал данное решение.