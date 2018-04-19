Россияне завоевали главные награды Кубка мира по латиноамериканским танцам

Россияне получили главные награды 22-го Кубка мира по латиноамериканским танцам, который проходил в Москве. Об этом сообщают «Дни.ру».

Программа состояла из турниров среди профессионалов и среди любителей, а также турнира в жанре Exhibition.

Среди участников — артисты из США, Кубы, Канады, Китая, Италии, Франции, Израиля, Армении, Украины.

Золото среди профессионалов получили двукратные чемпионы России и многократные финалисты чемпионатов мира Кирилл Белоруков и Полина Телешова.

Американская пара Остин Джонсон и Нино Дзенеладзе завоевала первое место среди любительских дуэтов, а серебро и бронза достались россиянам — Михаилу Попову и Веронике Тамаровой и Андрею Патрушеву и Екатерине Бралюк.

В апреле 2017 года сообщалось, что россияне завоевали серебро и бронзу на ЧЕ по латиноамериканским танцам в Москве.